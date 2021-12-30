Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk'ta yaşayan S.Y. (50) ile eşi D. Y. (24) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S. Y, eşi D. Y'yi bıçakla yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan D. Y.'yi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği belirlenen D. Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlçedeki bir okulda memur olarak görev yapan ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen D. Y.'nin 3 yıllık evli olduğu ve 2 yaşında bir çocuğunun bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işleminin ardından S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.