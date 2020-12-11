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Tartıştığı kadını silahla öldürüp intihar etti

Ankara’nın Mamak ilçesinde tartıştığı kadını silaha öldüren şahıs ardından intihar etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı kadını silaha öldüren şahıs ardından intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi 1219. Sokak'ta meydana gelen olayda, Muzaffer Ercan (49) ile yanındaki Rasime G. adlı kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rasime G.'yi silahla vuran Muzaffer Ercan, aynı silahla intihar etti. Olayda hayatını kaybeden Rasime G. ile Muzaffer Ercan'ın cenazeleri Keçiören Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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