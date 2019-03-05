Tasarladığı Nükleer Füzyon Reaktörü'nde yıldız oluşturdu

sınıf öğrencisi Ateş Fettahoğlu, okulun teknoloji üretim merkezi olan TEDNOKENT'te tasarımı ve yapımı kendine ait olan bir Nükleer Füzyon Reaktörü geliştirdi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Nükleer Bilim Enstitüsünden onaylı reaktör ile Türkiye'de ilk kez bir lisede plazma reaktöründe yıldız oluşturuldu.

TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu, geçtiğimiz yıl sınıf öğrencisi Ateş Fettahoğlu'nun lise düzeyinde öğretilen konuların çok ilerisinde olan Nükleer Füzyon Reaktörü projesine gerekli fon desteğini sağladı. Tamamen yerli üretim olan reaktörün parçaları Ostim'de bir tornada yaptırıldı. Yapım ve deneme süreçlerinin ardından Nükleer Füzyon Reaktörü, 4 Mart 2019 tarihinde çalıştırılarak reaktörün içinde oluşan küçük yıldız, kameralar aracılığıyla gözlenebildi ve kayda alındı. Yetkili mercilerden güvenlik onay belgesi alan ancak okul bünyesinde güvenlik izni verilmediği için döteryum yerine içindeki havanın hızla iyonlaştırılması ile çalıştırılan sistemle mor bir güneş oluşturuldu.

TED Ankara Koleji yöneticilerine ve öğrencilerine projesini tanıtan Fettahoğlu, Nükleer Füzyon Reaktörü teknolojisinin uzayda ulaşımdan enerji üretimine kadar pek çok kullanım alanına sahip olduğunu, normalde 400 litrelik kimyasal yakıtla elde edilen enerjinin, reaktör söz konusu olduğunda bir kum tanesi kadar yakıtla elde edilebileceğini belirtti.

TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü Sevinç Atabay ve lise müdürü Sedef Eryurt, Ateş Fettahoğlu'nu başarısından dolayı kutlayarak TED Ankara Kolejinden daha nice projelerin çıkacağının müjdesini verdi.