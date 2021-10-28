Taşdelen: “Cumhuriyet sensin Cumhuriyet senin”

yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Alper Taşdelen, yayınladığı mesajında, “Büyük Atatürk'ün ve Cumhuriyetimizin ilkelerine sahip çıkarak doğru belediyecilik yapıyoruz. Ne mutlu Atamızın mirasına sahip çıkanlara, ne mutlu cumhuriyet değerleri için gece gündüz çalışanlara” vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk'ün ilçesi Çankaya'da tarihi sorumluluğumuzun bilincinde olarak her gün daha fazla çalışıyor, Çankayamıza ve ülkemize büyük eserler kazandırıyoruz. Büyük Atatürk'ün dediği gibi ‘Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.' Bu bilinç ve bu kararlılıkla hem ilçemize ve ülkemize sahip çıkıyoruz. Büyük Atatürk'ün ve Cumhuriyetimizin ilkelerine sahip çıkarak doğru belediyecilik yapıyoruz. Ne mutlu Atamızın mirasına sahip çıkanlara, ne mutlu Cumhuriyet değerleri için gece gündüz çalışanlara. Biz ne yapıyorsak halkımız için yapıyoruz.

Biliyoruz ki geçmişin ışığıyla yol alanlar geleceği aydınlatabilir. Biz Atatürk'ün ışığıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkenin Cumhuriyetle, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetilmesi inancındayız. Biz bu ülkenin her karışında, barışın ve kardeşliğin tesis edilmesini savunuyoruz. Atatürk'ün yol göstericiliğini rehber alarak, O'nun yolunda ilerliyoruz.

Atamızın mirasına ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyoruz. Çankayalı komşularımıza ve demokrasiye sahip çıkan her yurttaşımıza sesleniyoruz; ‘Cumhuriyet Sensin, Cumhuriyet Senin' diyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”