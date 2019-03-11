Taşdelen Divriğililer ile bir araya geldi

Bunun için de çok çalışacağız” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Divriği Kültür Vakfı ve Ankara Divriği Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği dayanışma kahvaltısında Divriğililer ile bir araya geldi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Divriği Kültür Vakfı ve Ankara Divriği Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği dayanışma kahvaltısında Divriğililer ile bir araya geldi. Dayanışma toplantısına CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Adnan Demirci de katıldı. Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Kokteyl Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Divriği Kültür Derneği Başkanı Nurullah Ünsal yaptı. Birlik, beraberlik, demokrasi ve özgürlüğe büyük önem verdiklerini belirten Ünsal'ın “Demokrasi güçleriyle yan yana omuz omuza özgürlük mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” sözlerinin ardından etkinliğe ev sahipliği yapan Alper Taşdelen konuşma yaptı.

"Bu ülkeyi aydınlığa hep beraber çıkaracağız"

Çankaya'da, 5 yıl boyunca belediye tarihinin en büyük yatırım dönemini hayata geçirdiklerini belirten Taşdelen, seçimden sonra eskisinden de çok çalışacaklarını ve önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi. “Her zaman el ele gönül gönüle dayanışma içinde olmalıyız, umutsuzluğa, kırgınlığa, yılgınlığa kapılmadan bu ülkeyi aydınlığa hep beraber çıkaracağız. Bunun için de çok çalışacağız” diyen Taşdelen, Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mansur Yavaş'ın bu seçimleri kazanarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacağına yürekten inandığını ifade etti. 1 Nisan'ın aydınlık Türkiye'nin müjdecisi olacağını söyleyen Alper Taşdelen sözlerini, “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine yaşayacağımız o güzel günlere olan inancımla hepinizi selamlıyorum” şeklinde tamamladı.