İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşdelen gençlerle sokakta buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay’da gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, önerilerde bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay'da gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, önerilerde bulundu.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay ve çevresinde karanfil dağıtarak vatandaşlarla sohbet etti. Gençlerin yoğun olarak bulunduğu Yüksel Caddesi, Karanfil ve Konur sokaklarda gençlerle bir araya gelen Taşdelen, gençlerin sorunlarını dinledi, çözüm önerilerinde bulundu.


Çalışma ortamı bulamamaktan yakınan üniversiteli gençlere, yakında bir gençlik merkezi açarak gençlerin hizmetine sunacaklarını aktaran Taşdelen, “Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olacak Ümit Gençlik Merkezi'ni etkinlik alanları ve kütüphanesiyle sizlerin hizmetinize sunacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.