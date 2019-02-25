Taşdelen Seçim İletişim Bürosu açılışlarına devam ediyor

Çankaya Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Alper Taşdelen, yerel seçim öncesi seçim çalışmalarını yürüteceği Seçim İletişim Merkezi açılışlarına devam ediyor. İkinci dönemde tekrar aday gösterilen Taşdelen, Yakupabdal ve Kırkkonaklar'da bulunan Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'ın da katıldığı Seçim İletişim Merkezi açılışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yakup Abdal'ın imar sorunu çözülecek

Yakupabdal Seçim İletişim Merkezi açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yakupabdal'ın kaderini değiştirecek tarihin 31 Mart olduğunu söyledi. Yakupabdal mahallesinde birçok hizmet gerçekleştirdiklerini belirten Taşdelen, “Yakupabdal'da muhtarlık binasını çok güzel yaptık. Okulumuzun ve camimizin tadilatını gerçekleştirerek vatandaşımızın kullanımına hazır hale getirdik. Şimdi Yakupabdal'ın kaderini değiştirmeye sıra geldi. Biliyorsunuz Yakupabdal'ın imar sorunu var. İmarı olmadığı için daha fazlasını yapamıyoruz. Geçtiğimiz dönemde imar planını biz Çankaya Belediyesi olarak yaptık. Büyükşehir Belediyesine gönderdik ama dönemin başkanı Yakupabdal'a imarı vermedi. Bizim gönderdiğimiz imarı da kabul etmedi. Ve vatandaşın mağduriyetine sebep oldular. İnşallah Mansur Bey başkan olduğunda Yakupabdal'ın imar ve ulaşım sorununu çözecek. Yakupabdal da diğer mahalleler gibi olsun istiyoruz ama öncelikle imarın yapılması gerekir. Yakupabdal'a çok hızlı bir şekilde el uzatacağız” diye konuştu.

Kırkkonaklara Çankaya Evi ve kreş sözü

Yakupabdal Seçim İletişim Merkezinin açılışının ardından Kırkkonaklar'da bulunan merkezin açılışını yapan Taşdelen, önümüzdeki dönemde Kırkkonaklar'da Çankaya Evi ve kreşin hizmete gireceği müjdesini verdi. Çankaya'da beş yıl boyunca belediye tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirdiklerini hatırlatan Taşdelen, “Biliyorsunuz kreşlerden yüzme havuzuna parklardan sosyal tesislere buz pateni salonundan Çankaya Evlerine kapalı pazaryerlerinden kültür merkezlerine kadar bir ilçe belediyesini aşan hatta Büyükşehir Belediyesinin yapacağı nitelikte işler yaptık. Biz bütün enerjimizi çalışmaya ve Çankaya'ya harcıyoruz. Hemen sizin komşu mahalleniz Bademlidere'ye yeni bir AOÇ yapacağız. 750 dönümlük arazisi ile Ankara'nın en güzel parkı olacak. Buradan sizlere bir müjdeyi de vermek istiyorum. Yeni dönemde Kırkkonaklara hem Çankaya Evi hem de kreş yapacağız” dedi.

Bademlidere'de Taşdelen'e yoğun ilgi

Seçim İletişim Merkezi açılışlarının yanı sıra vatandaşlarla da bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bademlidere'de bulunan Aşıkpaşa Pazaryerini ziyaret edip pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazaryerinde vatandaşların yoğun ilgisine karşılık veren Taşdelen, Bademlidere'nin imar sorunu olduğunu ve imar sorununun en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını sözlerine eklerken yeni dönemde pazaryerinde iyileştirme çalışması gerçekleştireceklerini belirtti.