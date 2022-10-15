Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'ne iki sıfır mağlup olan Gençlerbirliği'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşkın Aksoy, “İyi başladığımız maçı 2-0 yenik bitirdik. İlk 15-20 dakika gayet tempolu başladık, baskın oynadık. Orada bir karambolden gol bulsak belki bambaşka skor gelecekti. Keçiören biraz daha iyi oyuna dahil oldu. İkinci yarı maalesef oyun olarak istediğimiz yansıtamadık. Bizim en büyük eksiğimiz ceza sahası içerisinde üretkenlik, bire birde adam eksiltmek, orada eksiğimiz var. Bir dahaki maçlarda inşallah bu hatalardan ders alıp, daha iyi yapacağız” diye konuştu.