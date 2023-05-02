Tatil bölgelerinde lüks siteler yatırımın gözdesi

Yaz aylarının gelmesiyle gayrimenkul satışlarında hareketlilik bekleniyor. Gurbetçi vatandaşların yanı sıra yatırımcıların ilgisi ise tatil yörelerine kaymış durumda. Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, özellikle sosyal tesislerinin gelişmiş, çok katlı olmayan sitelere ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Yaz aylarında yüksek kira getirisi ile dikkat çeken lüks sitelerde bulunan gayrimenkullerin satışlarında artış olduğuna dikkat çeken Alp, şunları söyledi:

“Yaz aylarına girdiğimiz şu sıralarda tatil bölgelerinde gayrimenkul sektöründe hareketlilik başladı. Yatırımcılar ve gurbetçi vatandaşlarımız bu bölgeye yatırım yapıyorlar. Özellikle lüks sitelere ilgi fazla. Müşterilerimiz sosyal tesisi gelişmiş, çok katlı olmayan gayrimenkullere yönelmiş durumda. Oralardaki bu hareketlilik ise inşaat sektörünün yüzünü güldürmeye başladı. Yapılan yatırım ile yaz aylarında yüksek kira getirisi elde ediliyor. Gurbetçi vatandaşlarımız bu yüzden daha çok talep ediyor. Kiralamak isteyen vatandaşlarımız da bu durumdan memnun. Her geçen gün tatil bölgelerinde bu konutların sayılarında artış yaşanıyor. İlerleyen süreçlerde gelen yabancı turistlerin de bu gayrimenkulleri kiralamada daha istekli olacağını düşünüyorum” dedi.

“Yatırımcının bir bölümü sandıktan çıkacak sonucu bekliyor”

"Gayrimenkul alanına yatırım yapmak isteyen müşterilerimizin bazıları ise seçim sonunu bekliyor" diyen Alp, "Seçimde çıkacak sonuçlar ekonomide oluşacak güveni bekleyenler de var. Yatırımcılar, gayrimenkul yatırımlarında ekonomide ve ticarette istikrar ortamı istiyor. Yeni bir düzen ve ekonomide yaşanacak farklı yöntemler yatırımcıyı da tedirgin ediyor. Buda yatırımları ister istemez seçim sonrasında itiyor. Seçim sonrasında sağlanacak güven ortamıyla özellikle tatil yörelerinde gayrimenkul alanında bir patlama yaşanmasını bekliyoruz" diye konuştu.