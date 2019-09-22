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Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğrafına HSK'dan inceleme

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2.

Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğraf çektirip paylaşması konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu.


HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğraf çektirip paylaşması konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu. Yılmaz paylaşımında, “Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK re'sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.

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