Tayland ipeği ünlü modacı Özceyhan'ın tasarımlarıyla buluştu

Ünlü moda tasarımcısı Ahmet Özceyhan'ın Tayland ipeğinden tasarladığı kıyafetler, Ankara'da düzenlenen Tayland Milli Günü'nde sergilendi.

Türk giyim kültürünü bugüne kadar birçok farklı ülkede tanıtan ünlü moda tasarımcısı Ahmet Özceyhan'ın tasarladığı kıyafetler Tayland günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyonda sergilendi. Özceyhan'ın Tayland ipeğinden yapılmış kıyafetlerden oluşan defilesi büyük alkış aldı.

Bu defileyi bu sene Tayland'da da gerçekleştirdiklerini belirten Özceyhan, “Tayland kendi ipeklerini ve tasarımlarını dünyaya anlatmak istiyor ve bunun için dünyada en iyi modacılar kimlerse onları buluyor. Türkiye'den şahsıma bir davet geldi. Bende gittim Tayland'da üniversitede nasıl yapacağımı Tayland ipeğinin nasıl dikileceğini ve nerelerde nasıl kullanmak gerektiğini anlattım. Çok fazla mutlu oldular. Tekrar beni istediler bu yıl bizden resmi olarak. Orada gittim hem dersler verdim hem de Tayland ipeğinin nasıl kullanılacağını anlattım. O kadar mutlu oldular ki tekrar gelip bizim milli günümüzde Tayland ipeğini kullanmanız mümkün olur mu dediler” diye konuştu.

Özceyhan, bütün koleksiyonlarında Tayland ipeği kullandığını belirterek, “Şu anda gördüğünüz kıyafetler Tayland ipeği ile yapılmış muhtelif yaşam biçimleri muhtelif kültürleri sergilemekten mutlu oluyorum. İki ülke arasındaki bu kültür mübadelesinin çok güzel yaşanacağını umuyoruz. Bu günkü defile küçük bir defile. 30 tane kıyafet yer alıyor. Çünkü milli gün ile beraber yapıyoruz. Tayland ipeğini bütün yabancı misyon şefleri tanıyacak” şeklinde konuştu.