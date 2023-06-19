Tayvan, Kahramanmaraş merkezli depremler için en çok yardım gönderen ülkeler arasında

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin Ankara'da bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Tayvan Ankara Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang, SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ile birlikte SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar Dıvrak'ta katılım sağladı. Gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kavlak, “Tayvan gerçekten sahada depremzedelere en fazla destek sunan ülke oldu. Bu yüzden ne kadar teşekkür etsek azdır. Tayvan, sadece bizimle değil bir çok farklı kurum ile ortaklıklar yürüten bir ülke” dedi.

SGDD-ASAM ile önemli bir anlaşmaya imza atan Tayvan Ankara Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang, imzalanan projenin odağının bilgi ve eğitim olduğunu vurgulayarak, “4 aşamadan oluşan bu projenin bütçesi 7 milyon dolar civarında. Bilgisayarlı tırların mobil olmaları sayesinde her yere rahat bir şekilde hareket edebileceğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Tayvan Ankara Büyükelçisi ile birlikte gerçekleştirilen imza törenin ardından duygularını ifade eden SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, Tayvan'ın yaptığı yardımların önemine vurgu yaparak şu sözleri kaydetti:

“SGDD-ASAM ve Tayvan işbirliği çerçevesinde bu üçüncü programımız. Bu programın temel konusu çocuklar ve eğitim. Deprem bölgelerinde ki çocukların kayıp bir nesil olmaması açısından oldukça önemli bir anlaşma. Bu programda ise 4 ana başlık var. Bu başlıklar ise şöyle; bilgisayarlı konteyner sınıflar, bilgisayarlı mobil tırlar, eğitim kuruluşlarına yönelik verilen bilgisayar desteği ve son olarakta deprem bölgesinde ki çocuklar için eğitim materyalleri desteği. Tayvan gerçekten sahada depremzedelere en fazla destek sunan ülke oldu. Bu yüzden ne kadar teşekkür etsek azdır. Sadece bizimle değil bir çok farklı kurum ile ortaklıklar yürüten bir ülke Tayvan. Ayrıca Tayvan bir deprem ülkesi 1999 yılında Nantu şehrinde gerçekleşen depremin ardından Türkiye'de yardıma koşan ilk ülkelerden biriydi. Yapılan yardımları aslında bunun bir vefa borcu olarak ve uluslararası sorumluluklar çerçevesinde değerlendirebiliriz. Şimdide onlar bizim depremzede vatandaşlarımıza ve bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ciddi destekler sunmakta. O yüzden tekrar hem SGDD-ASAM olarak hem de deprem bölgesinde yaşayan kişiler ve çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.”

Sözlerine depremden etkilenen öğrencilerin çok daha verimli bir eğitim almaları için büyük çabalar sarf edildiğine vurgu yaparak devam eden Kavlak, “Eğitim, kişilerin geleceklerini etkileyen en önemli konulardan biri. Uzun bir pandemi dönemi yaşadık ardından deprem karşımıza çıktı. O yüzden bilgisayarlı konteyner sınıf desteği mobil olarak hem çadır hem de konteyner kentlerde bilgisayarla eğitim desteğinin sağlanması çok önemli. Aynı zamanda deprem bölgesindeki üniversitelerin kapasitesinin arttırılması açısından Tayvan'ın bu desteği oldukça önemli. Tayvan, teknoloji açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Özelliklede bilgisayarlı eğitim ile deprem bölgelerindeki çocuklar lise ve üniversitelere hazırlık dönemlerini daha verimli geçirebilirler. Deprem acil ihtiyaçların en önde olduğu afetlerden biri ve bunu yaşamış bir ülke olan Tayvan'ın gecikmeden acil olarak destek vermesi çok anlamlı. Kendilerine minnettarız ve çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.