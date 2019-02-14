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TBF Erkekler Türkiye Kupası: Anadolu Efes: 73 - Gaziantep Basketbol: 59

Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol’u 73-59 mağlup etti.

Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 73-59 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip bu sonuçla 16 Şubat Cumartesi günü oynanacak yarı finale adını yazdırdı.


Anadolu Efes, yarı finalde Tofaş - Beşiktaş Sompo Japan maçının galibiyle karşılaşacak.



Salon: Ankara


Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi


Anadolu Efes: Shane Larkin 8, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, James Metecan Birsen 6, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 4, Adrien Moerman 16, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Vasilije Micic 10, Bryant Dunston 7, Krunoslav Simon 5


Başantrenör: Ergin Ataman


Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 3, Murat Göktaş 5, Arber Berisha, Sarunas Vasiliauskas 10, Stevan Jelovac 4, Jekiri 10, Marco Tomas 10, Mckissic 11, Can Uğur Öğüt 6


Başantrenör: Nenad Markovic


1. Periyot: 16-19 (Gaziantep Basketbol lehine)


Devre: 39-33 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 57-46 (Anadolu Efes lehine)

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