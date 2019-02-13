TBF Erkekler Türkiye Kupası: Fenerbahçe Beko: 78 - Bahçeşehir Koleji: 70

Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji’ni 78-70 mağlup etti.
Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti.
Bu sonuçla yarı finale yükselen Fenerbahçe, cumartesi günü saat 19.00'da Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
Fenerbahçe Beko: Erick Green 4, Efe Ergi Tırpancı, Nicolo Mellix 20, Barış Hersek 2, Melih Mahmutoğlu 2, Kostas Sloukas 4, Egehan Arna 3, Sinan Güler, Ali Muhammed 10, Ahmet Düveroğlu 7, Luigi Datome 15, Joffrey Lauvergne 11
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Bahçeşehir Koleji: Andy Rautins 20, D.J. White 13, Can Altıntığ 11, Hadi Özdemir, Ahmet Fatih Cantitiz, Yiğitcan Turna 1, Cevat Alper Özcan, Hakan Yapar 7, Joaquin Quino Colom Barrufet 5, Manny Harris 6, Marcus Slaughter 7, Emir Preldzic
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 25-12 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 48-33 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 66-41 (Fenerbahçe Beko lehine)