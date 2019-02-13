İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBF Erkekler Türkiye Kupası: Fenerbahçe Beko: 78 - Bahçeşehir Koleji: 70

Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji’ni 78-70 mağlup etti.

Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti.


Bu sonuçla yarı finale yükselen Fenerbahçe, cumartesi günü saat 19.00'da Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.



Salon: Ankara


Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin


Fenerbahçe Beko: Erick Green 4, Efe Ergi Tırpancı, Nicolo Mellix 20, Barış Hersek 2, Melih Mahmutoğlu 2, Kostas Sloukas 4, Egehan Arna 3, Sinan Güler, Ali Muhammed 10, Ahmet Düveroğlu 7, Luigi Datome 15, Joffrey Lauvergne 11


Başantrenör: Zeljko Obradovic


Bahçeşehir Koleji: Andy Rautins 20, D.J. White 13, Can Altıntığ 11, Hadi Özdemir, Ahmet Fatih Cantitiz, Yiğitcan Turna 1, Cevat Alper Özcan, Hakan Yapar 7, Joaquin Quino Colom Barrufet 5, Manny Harris 6, Marcus Slaughter 7, Emir Preldzic


Başantrenör: Stefanos Dedas


1. Periyot: 25-12 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 48-33 (Fenerbahçe Beko lehine)


3. Periyot: 66-41 (Fenerbahçe Beko lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.