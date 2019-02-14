TBF Erkekler Türkiye Kupası: Tofaş: 83 - Beşiktaş Sompo Japan: 89

Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan’a 89-83 mağlup oldu.
Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan'a 89-83 mağlup oldu. Beşiktaş Sompo Japan bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.
TBF Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş Sompo Japan, cumartesi günü saat 16.00'da Anadolu Efes ile karşılaşacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Tofaş: Diante M'Garrett 14, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 2, Yiğit Arslan 6, Samuel Jose, Mejia 16, Frank Elegar 9, Kyle Weems 16, Kenneth Kadji 10, Muhsin Yaşar 4
Başantrenör: Orhun Ene
Beşiktaş Sompo Japan: Phillip Michael Pressey 8, Erkan Veyseloğlu 2, Samet Geyik 13, Robin Clemens Benzing 9, Burak Can Yıldızlı 9, Kyle Edward Gibson 13, Kenan Sipahi, Ivan Buva 5, Jason Allen Richx 30
Başantrenör: Dusco Ivanovic
1. Periyot: 25-20 (Tofaş lehine)
Devre: 39-48 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 58-69 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
5 Faul: Kyle Weems (Tofaş)