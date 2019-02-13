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TBF Erkekler Türkiye Kupası: Türk Telekom: 85 - Galatasaray Doğa Sigorta: 79

Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 85-79 mağlup etti.

Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 mağlup etti.



Salon: Ankara


Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Alper Özgök


Türk Telekom: Ender Arslan, Kaya Peker 2, Reggie Redding 8, T.J Cammpbell 9, Slyven Landesbergx 27, Nusret Yıldırım 2, Polat Kaya, Vladimir Stimacx 21, Kenny Gabriel 6, Yunus Emre Sonsırma 6, Fikret Can Akın 1, Metin Türen 3


Başantrenör: Burak Gören


Galatasaray Doğa Sigorta: Tai Webster 12, Aaron Harrison 11, Emir Gökalp, Nigel Hayes 13, Can Korkmaz, Ege Arar, Caner Erdeniz 3, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz 2, Jaka Klobucar, Zach Auguste 21, Göksenin Köksal 12


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


1. Periyot: 22-22


Devre: 38-41 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)


3. Periyot: 64-57 (Türk Telekom lehine)


5 Faul: Aaron Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)

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