TBF ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında ortaklık

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Amaçlar olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (UNDP), dair farkındalığı arttırmak ve davranış değişikliğini teşvik etmek için protokol imzalandı.

Türkiye'de UNDP'nin bir spor federasyonu düzeyinde ‘Küresel Amaçlar'a dair geliştirdiği ilk anlaşma olan belge, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun katılımlarıyla, A Erkek Milli Takımının FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ile karşılaşacağı mücadeleye ev sahipliği yapacak Ankara Spor Salonu'nda imzalandı. A Erkek Milli Takımımızın oyuncularının da katıldığı toplantıda, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, insanlık için başlattıkları bu yeni iş birliği hakkında bilgi verdi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu burada yaptığı konuşmada, “Türkiye Basketbol Federasyonu olarak toplumumuza, çevremize ve ortak geleceğimize karşı duyarlıyız. Bu duyarlılık Birleşmiş Milletler ile yollarımızı kesiştirdi ve basketbolun gücünü, birlikteliğini çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için bir başlangıç noktası olarak görmemize neden oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından, iklim eylemi başlığını sahiplenerek UNDP ile ortak hareket edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Önce kendinden başla' felsefesine uygun şekilde, milli takımlarımızın müsabakalarıyla yola çıkıyoruz. Dünyamızda iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha ciddi anlamda hissediyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşüm başta olmak üzere iklim duyarlılığına katkı sağlayacak her türlü adımı atmak için milli takımlar ile başladığımız yolculuğumuzda kulüplerimizi, basketbolseverleri ve sponsorları yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu anlamda iş birliğimizin ilk meyvelerini 21 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçıyla alacağız ve federasyonumuz bünyesindeki erkek ve kadın milli maçlarında uygulayacağız. Maça gelecek ve ekranları başında milli takımımıza destek olacak tüm basketbolseverlerin başlattığımız bu harekette bizlere destek olacaklarına inancım tamdır” değerlendirmesini yaptı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise, “UNDP olarak sporu, dünyanın aciliyet arz eden sorunları ile bağ kurulması ve bunlar hakkında eyleme geçilmesi konusunda insanlara ulaşabileceğimiz çok önemli bir alan olarak görüyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı ve özellikle de bu amaçlar arasındaki iklim eylemi başlığını sahiplenerek eylem hareketine katılması bizler için çok kıymetli. Bu adımın hem Türkiye hem de Dünyada başkalarına da örnek oluşturacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Ortaklık kapsamında A Erkek Milli Takımı'nın maçlarında yapılacak tanıtım çalışmaları ile küresel amaçların daha fazla bilinmesi ve 2030'a kadar bu amaçlara ulaşılabilmesi için herkesin harekete geçmesi hedefleniyor. TBF ile UNDP ortaklıkları kapsamında, özellikle 13'üncü 'Küresel Amaç' olan 'İklim Eylemi' konusunun altı çizilecek.