TBMM 15 Temmuz özel gündemiyle toplandı

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde özel gündemle toplandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da genel kuruldan izlediği özel oturuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakanlar Ahmet Davutoğlu ve Tansu Çiller, Yüksek Yargı mensupları, komuta kademesi ve bürokratlar katıldı. Özel oturuma katılan milletvekillerine “Gazi Mecliste O Gece” isimli kitap hediye edildi.