TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Başkanlık Divanı üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28'inci Dönem Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

7 Haziran'da yapılan seçimle TBMM'nin 28. dönem başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Kurtulmuş ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bıraktı. Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurtulmuş, divan üyeleriyle birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Milli Mücadelenin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci dönem başkanı ve Başkanlık Divanı olarak huzurunuzdayız. Kurucu Meclisimizin ruhunu oluşturan bağımsız Türkiye ideali ve emperyalizmle mücadele azmi temel şiarlarımızdandır. Yetkisini milli iradeden almayan hiçbir güce boyun eğmeme kararlılığımızı bir kere daha beyan ediyoruz. Cumhuriyetimizin 2'inci asrının her alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olabilmesi için var gücümüzle çalışacağımızı teyit ediyoruz. Milletimizin ilelebet payidar olması, devletimizin ilanihaye bekası temel düsturumuzdur. Milletimizin huzur ve refah içerisinde yaşamasını temin etmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek azim ve kararlılığındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak demokrasi, milli irade ve hukukun üstünlüğü asli ilkelerimizdir. İstiklalimizi tehdit edecek her türlü girişimin karşısında duracak, milli birlik ve beraberlik bilinciyle ülkemizin topyekun kalkınması yolunda sadakatle yürüyeceğiz. Sizin şahsınızda yıkıntılar içinden doğrularak diriliş mücadelesini veren silah arkadaşlarınızı, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”