TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady ile görüştü

Yakın zamanda Afganistan'daki şiddetin arttığını da endişeyle takip ediyoruz” dedi.

Şentop, kabulde Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin yüzüncü yıldönümünü olduğunu hatırlatarak, “Türkiye ve Afganistan, sevinçte ve kederde her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir. Afganistan'ın ve Afgan kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği barış, huzur ve istikrara kavuşması canı gönülden temennimizdir. Hayvancılık ve tarımsal ürün çeşitliliğinin giderek azaldığı dünyamızda pek çok ülke, gıda güvenliği hususunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak görmekte ve bu doğrultuda yeni stratejiler ve politikalar üretmektedir. Türkiye'nin coğrafi yapısı; zengin ve verimli bir tarımsal üretim için büyük avantajlar sunarken jeopolitik konumu da dünya tarımı için önemli bir köprü vazifesi görmektedir” ifadelerini kullandı.

Şentop şöyle konuştu:

“Sayın Rahmani'yi en son ‘Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Üçüncü Parlamento Başkanları Konferansı' kapsamında 2019 yılında İstanbul'da misafir etmiştik. Söz konusu Konferans'ın dördüncüsünü Mart ayı sonunda Antalya şehrimizde gerçekleştireceğiz. Sayın Rahmani ve Sayın Müslimyar'ın Konferans'a katılacağını bildirmesinden memnuniyet duydum”

Şentop, barış getirecek müzakerelerin duraksama yaşandığına işaret ederek, “Bu dönemde Afgan kardeşlerimizin birlik içerisinde, kapsayıcı bir anlayışla ve kararlılıkla hareket etmelerini önemsiyoruz. Yakın zamanda Afganistan'daki şiddetin arttığını da endişeyle takip ediyoruz. Son 7 yılda en yüksek seviyeye ulaşan bu şiddetin son bulması, ülkenizin barış ve huzura kavuşması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Afganistan'ın güvenlik ve istikrarı için bölgesel işbirliğinin öneminden hareketle, ikili girişimlerimizin yanı sıra çok taraflı süreçler ve mekanizmalar vasıtasıyla da ülkenize katkılarımızı devam ettirmeye kararlıyız” dedi.

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, Afganistan'da barışın altını çizerek, “İnşallah Afganlar kendi aralarında fikirleri birbirine daha da yaklaşır ve sonunda şunun farkına varırlar: Afganistan'ın siyasi varlığının devam etmesi için barış çok önemli bir meseledir. Aynı zamanda bizim dostlarımızın da bu anlamda desteğine ve teşvikine ihtiyacımız vardır. Bu anlamda da çok güvendiğimiz dostluğundan tereddüt duymadığımız ülke Türkiye'dir. Barış müzakereleri yeniden başlamıştır. Yeni öneriler masa da konuşuluyor ve ben umuyorum ki bu barış müzakerelerinin yeni döneminde Türkiye daha etkin rol alır” şeklinde konuştu.