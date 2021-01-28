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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyeti kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyeti kabul etti.



TBMM Başkanı Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Şentop, kabulde, “Salgın dönemi sona erdikten sonra muhtemelen her ülke gerçek dostlarını ve gerçekte dost olmayanları birbirinden ayırma imkanına sahip olacak. Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunun bu sürecin sonunda gerçek bir dostluk olduğunu hep beraber göreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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