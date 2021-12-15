TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El Nuveyri'yi kabul etti

Şentop, “Batı, doğu, güney fark etmeksizin Libya'nın tüm bölgelerini ve kesimlerini Türkiye olarak muhabbetle kucaklıyoruz. Libyalı kardeşlerimizin birlik ve bütünlük içinde yaşamaları, ülkede istikrar, barış ve refahın tesisi temel arzumuzdur” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, makamında Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, kabulde yaptığı konuşmada Türkiye ve Libya arasında uzun ve köklü bir tarihe dayanan güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu söyleyerek, “Batı, doğu, güney fark etmeksizin Libya'nın tüm bölgelerini ve kesimlerini Türkiye olarak muhabbetle kucaklıyoruz. Libyalı kardeşlerimizin birlik ve bütünlük içinde yaşamaları, ülkede istikrar, barış ve refahın tesisi temel arzumuzdur” dedi.

Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün devamı için tüm Libyalıların ve uluslararası toplumun hassasiyetle hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Şentop, “Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı bir siyasi çözüme ulaşmaları yönündeki gayretlerini her zaman destekledik. Libyalı kardeşlerimizin zor günlerinde de iyi günlerinde de yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri de Libya Meclisi ve Libya halkı adına selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, ülkelerindeki siyasi bazı sorunların giderilmesi konusunda dost olan ülkelerin desteğinin önemine işaret ederek, Libya ile derin ilişkileri bulunan Türkiye'ye büyük rol düştüğünü kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop'un kabulünde, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve dostluk grubu üyesi milletvekilleri yer aldı.