TBMM Başkanı Mustafa Şentoph, APA Başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Arık dünyanın herhangi bir yerinde bir insan, sağlıklı, barış ve huzur içerisinde, asgari insani şartlar içerisinde yaşayamıyorsa diğer insanların hepsinin hayatı, huzuru, sağlığı tehdit altındadır” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenterler Asamblesi Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti. Kabulde konuşma yapan Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'ni (APA) çok önemsediklerini belirterek, “Türkiye olarak yaptıklarını ve yapacaklarını gelecekteki fonksiyonu bakımından çok daha büyük ümitler besliyoruz asamble için. Sizlerde yirmi yıla yakın bir zamandır Asya Parlamenter Asamblesi'nin gelişmesi için çok büyük faaliyetler gösterdiniz hepinize ülkelerinize teşekkür ediyorum gayretleriniz için. Dünya'da 20. Yüzyılın sonlarından itibaren çok büyük bir değişim başladı 20. Yüzyılın paradigmaları sona erdi. O paradigmalara göre oluşturulmuş uluslararası platformlar kuruluşlar kurallar tartışılır hale geldi. 21. Yüzyıl yeni bir dünyanın başlangıcı olacak bize göre. O bakımdan yeni uluslararası platformlara yeni yaklaşımlara gereksinim var. Asya Parlamenter Asamblesi'nin bu bakımdan çok önemli bir fonksiyonu icra edebileceğini düşünüyor buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa Ülkelerinin batı ülkelerinin oyuncu olduğu diğer ülkelerinde seyirci olduğu bir dünya olmadığını söyleyen Şentop, “Bundan sonra böyle bir dünya olmayacak. Bu bakımdan özellikle Asya'nın dünyadaki gidişata işleyişe siyasi ekonomik hukuk anlamında işleyişe etkili olacağı bir platformu oluşturması bakımından bu asambleye çok daha fazla kıymet vermemiz önem vermemiz gerekiyor. Biz Türkiye olarak zaten bir süredir Yeniden Asya başlığı altında dış politikamızda önemli bir hedef açılımda belirledik. Bu platform başta olmak üzere Asya ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Bütün dünyadaki insanların birbirlerini korumaya mecbur olduklarını kaydeden TBMM Başkanı Şentop, “Bugün aşı ile çalışmalar yapılıyor, zengin ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayabilseler, bunun ile hastalıktan kurtulabilseler bunu yapacaklar. Ama bu yetmiyor. Bütün dünyaya aşıyı yaymadan, bütün insanları aşılamadan, dünyanın sağlığını koruyabilmemiz mümkün değil. Arık dünyanın herhangi bir yerinde bir insan, sağlıklı, barış ve huzur içerisinde, asgari insani şartlar içerisinde yaşayamıyorsa diğer insanların hepsinin hayatı, huzuru, sağlığı tehdit altındadır. Tehlike altındadır. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Bu anlayışın artık insanlar ve tüm dünya tarafından belki de biraz zorla kabul edileceği bir sürecin içerisindeyiz. Şüphesiz çok acı olaylar yaşıyoruz. Dünyada milyonlarca insan vefat etti. On milyonlarca insan hastalıktan etkilendi. Ülke ekonomileri çok ciddi ölçüde etkilendi. Ama bu dediğim şekilde bir öğrenme. Öğrenmenin maliyeti olarak eğer kabul edersek bu bilgi önümüzdeki dönemlerde çok işimize yaracak. Barış içerisinde daha güzel bir dünya için” dedi.

APA Genel Sekreter Mohammad Reza Majidi ise pandemi döneminde geçen bir yılda çok zor bir dönem geçirdiklerini belirterek, “Böylesi zorlu bir dönemde bu çalışma toplantısını organize etmeniz bizim için oldukça kıymetliydi. Bu yüzden teşekkürü bir borç biliyorum. Ben inanıyorum ki sizin liderliğiniz altından gerçekten güzel işler başarabileceğiz. Zaten yaptığınız konuşmadan benim edindiğim izlenimler, vermiş olduğunu mesajlar, satır aralarındaki notlar dikkate alındığında, zannediyorum takip eden yıllarda bize kılavuzluk edecek şeyler söylediniz. Özellikle de ‘yeniden Asya' ismini verdiğiniz açılımın yalnızca Asya kıtası için değil, dünyanın geri kalanı içinde oldukça faydalı işlere vesile olacağına inanıyorum” diye konuştu.