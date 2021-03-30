TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ Avrupa için de bir tehdittir”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Vaclav Havel Ödülü 2017'de bir FETÖ mensubuna verildi. Sadece AKPM ile değil Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz ciddi hasar aldı. Söz konusu örgüt Avrupa için de bir tehdittir” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Rik Daems ile makamında görüştü. Görüşmede Türkiye'ye yönelik eleştirilerin haksız ve maksatlı olduğunu belirten Şentop, “Hazırlanan raporlar ve bazı beyanatlar eleştiri haddini aşmıştır. Türkiye Eş Raportörlerinden Thomas Hammarberg katıldığı çevrimiçi bir etkinlikte PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik kabul edilemez beyanlarda bulunmuştur. Eş Raportör Howell ise, son genel kurulda 'Tamamlayıcı Ortak Prosedür'ün ülkemiz aleyhine kullanılmasının arzu edildiğini dile getirmiştir. Hatta başka bir vesileyle Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı adayımız Leyla Kayacık'ı 'Truva atı' olarak nitelendirmiştir. Bu tarafgir tutumu sergileyen Türkiye Eş Raportörleri Hammarberg ve Howell görevlerini nasıl layıkıyla sürdüreceklerdir? Türkiye karşıtı bu hasmane tutumlar eş raportörlerden beklenen objektifliğe ve bağımsızlığa gölge düşürmektedir. Sizden davranış kurallarını adı geçenlere hatırlatmanızı rica ediyorum. Söz konusu açıklamalar, tarafsız ve objektif bir denetim raporu beklentimizi ciddi manada zayıflatmıştır. AKPM çatısı altındaki tartışmaların harareti yüksek olabilir ama parlamenterlerin birbirlerine daima saygı ve nezaket içerisinde muamele etmeleri, beyanlarında bu hususu gözetmeleri şarttır” dedi.

Şentop, terörle mücadele konusunda, “FETÖ terör örgütü Gazi Meclisimizi F-16 savaş uçaklarıyla bombaladı. Milletimizin azim ve kararıyla hukuk devleti sınırları dışına taşmadan hain darbe girişimini bertaraf ettik. Demokrasimize sahip çıktık. Dönemin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland darbe girişiminin hemen ertesinde ülkemizi ilk ziyaret eden uluslararası şahsiyet oldu. Buna rağmen benzeri dayanışma örneğini maalesef Avrupalı dostlarımızın çoğundan göremedik, hala da göremiyoruz. FETÖ'nün AKPM'yi tesir altına alma girişimleri de oldu. Vaclav Havel Ödülü 2017'de bir FETÖ mensubuna verildi. Sadece AKPM ile değil Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz ciddi hasar aldı. Söz konusu örgüt Avrupa için de bir tehdittir” diye konuştu.

Batı Trakya'daki Türk azınlığı ile ilgili olarak da Şentop, “Yunan makamları, Bakanlar Komitesi'nin ikazlarına rağmen on yıldan fazla bir süredir mahkeme kararlarını uygulamamaktadırlar. Bu mesele 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin toplantısında da görüşülmüştür. Toplantıda Yunanistan'a 8-10 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak müteakip Delegeler Komitesi toplantısına kararların icrası konusunda somut adım atması yönünde ikazda bulunulmuş, aksi takdirde bir ara karar hazırlanması uygun görülmüştür. Yunan makamları ayrıca azınlığın seçmiş olduğu müftüleri tanımayarak soydaşlarımızın din özgürlüğünü de ihlal etmektedir. Konu hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesinin ihlali gerekçesiyle AİHM'nin Yunanistan aleyhine verdiği 5 karara rağmen müftüler çeşitli soruşturma ve dava süreçleriyle baskı altına alınmaya devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki ırkçılık ve İslam karşıtlığına ilişkin de Şentop, “İstihdamda, eğitimde ve sosyal yaşamda Müslümanlara yöneltilen artan yabancı düşmanlığı ve İslam nefreti eğilimleriyle daha da şiddetlenen Türk aleyhtarı duygulara dayalı ayrımcı uygulamalar ve kurumsal ırkçılık Türk toplumunu menfi şekilde etkilemektedir. Bu konuda duyduğumuz rahatsızlığı Avrupalı dostlarımızın dikkatine mütemadiyen getirmekteyiz. Ancak bu çağrılarımızın ve endişelerimizin yeterince dikkate alınmadığının da farkındayız. Ötekileştirici ve toplumun belli kesimlerini dışlayıcı söylemler ırkçı saldırılara ortam hazırlayabilmektedir. Batı Avrupa ülkelerinde Türk toplumuna karşı yabancı düşmanlığı saikiyle yapılmış saldırıların giderek arttığını tespit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin AB yöneliminin korunmasının ve güçlendirilmesinin önemine işaret eden Şentop, “25-26 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen AB Zirvesi'nde alınan kararlar çerçevesinde olumlu gündemin şartlara bağlanmasının ve Haziran ayındaki zirveye ertelenmesinin yakalanan ivmeye halel getirmesinden endişe etmekteyiz. Olumlu gündemin tüm unsurları esasen 18 Mart mutabakatında mevcuttur. Beklentimiz mutabakatın değişen şartlar ve ortaya çıkan yeni sınamalar ışığında tüm unsurlarıyla güncellenmesidir. AB ise son zirve kararlarında görüldüğü üzere maalesef mutabakatın kapsamlı içeriğini gözardı ederek, işbirliği alanlarında seçici davranmaktadır” diye konuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Daems ise, görüşmede Avrupa'nın çok gündeminde olmayan konuları, bir dizi sorunları da dile getirdiklerini belirterek, “Bende size çok teşekkür ediyorum bu konuları masaya yatırdığınız için. Öncelikle beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Burada bulunma sebebim sizin davetinizle oldu. Türkiye ziyareti benim için çok önemli bir ziyaret. Çünkü Türkiye, Avrupa Konseyi'nin çok önemli bir üye ülkesi. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi sizler Avrupa Konseyine ilk katılan ülkelerden bir tanesisiniz. Hatta Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden ve Konseyin ilkelerinin kurucularından olan ülkelerden bir tanesisiniz” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuğuna 15 Temmuz hain darbe girişiminde TBMM'de bombalanan alanları gezdirerek, bilgi verdi. APKM Başkanı Daems, bombalanan alana karanfil bıraktı. Meclis Başkanı Şentop ve APKM Başkanı Daems, ayrıca TBMM Genel Kurul Salonu'nu da ziyaret etti. Şentop, konuğuna Genel Kurul Salonu'nda bilgiler aktardı.