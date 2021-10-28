İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TBMM Başkanı Şentop, Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas ile yöneticileri kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı ve kulüp yöneticilerini kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı ve kulüp yöneticilerini kabul etti.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Köksal Ünlü'yü makamında kabul etti. Görüşmede, Elmas'ın spor yasasına ilişkin görüş ve önerilerini ilettiği belirtildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.