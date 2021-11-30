TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hamda Bint Hassan Al-Sulaiti'yi kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, makamında Katar Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hamda Bint Hassan Al-Sulaiti ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye-Katar arasındaki ilişkilerin dünyada bütün ülkelere örnek olacak düzeyde, çok ileri seviyede dostluk, kardeşlik, stratejik ortaklık ilişkilerin olduğunu söyleyerek, “Parlamenterler arasındaki ilişkilerimizde bu anlamda çok iyi bir düzeyde. Ben öncelikle Ekim ayında Katar'da yapılmış olan seçimlerden dolayı tebriklerimi iletmek istiyorum. Seçimler başarılı bir şekilde yapıldı. Yeni Parlamentoya seçilen arkadaşlarımıza da tebriklerimi ve başarı dileklerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Şentop şöyle konuştu:

“Türkiye-Katar arasındaki ikili ilişkilerin uluslararası platformlarda da devam ettiğini görüyoruz, bu platformlarda birçok bölgesel ve küresel meseleler aynı fikre sahip olduğumuzu ve toplantılarda işbirliği içerisinde hareket ettiğimizi memnuniyetle görüyorum. Bu bakımdan Türkiye-Katar ilişkilerinin bölge barışı açısından, Körfezde ki barış açısından da çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. 7 Aralık'ta Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısını yapacak. Toplantının işbirliğimizle ilgili somut adımlar için bir vesile olacağı kanaatindeyim.”

Katar Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hamda Bint Hassan Al-Sulaiti Katar-Türkiye arasında çok güçlü ilişkilerin olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık'ta Katar'da önemli görüşmeler yapacağını belirtti.