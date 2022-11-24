TBMM Başkanı Şentop, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i Meclis'te kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i Gazi Meclisimizde kabul ettik. Görüşmemizde Libya'nın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin ülkemiz için önemini bir kez daha vurguladık” ifadelerini kullandı.