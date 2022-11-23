İhlas Haber Ajansı

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TBMM Başkanı Şentop, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Meclis'te kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonberg’i Meclis’te kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonberg'i Meclis'te kabul etti.



TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Meclisimizde kabul ettik. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi konusundaki kararlılığımızı vurguladık” ifadelerini kullandı.

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