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TBMM Başkanı Şentop: "Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla; Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 sivil vatandaş için başsağlığı dileklerinde bulundu. TBMM Başkanı Şentop söz konusu paylaşımında, "Irak'ın Gara bölgesinde, mel'un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

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