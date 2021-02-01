TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, dünyanın yeniden inşa edileceği bir döneme önce kendisini inşa ederek girmeye hazırlanıyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin birçok alanda dünyanın yeniden inşa edileceği bir döneme önce kendisini inşa ederek girmeye hazırlandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki on yıllar yeniden büyük Türkiye'nin inşa edileceği dönemleri biz görmesek de genç arkadaşlarımız görecekler'' dedi.

Sayıştay Başkanlığı'nda düzenlenen törenle sergi alanının açılışı yapılırken, kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için de "Tecrübe Paylaşımı'' konulu program düzenlendi. Programda yaklaşık bin yılı aşkın süredir denetim sisteminin Türk devletlerinde mevcut olduğunu dile getiren Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Bütün denetim sistematiği tecrübesi bin yılı aşkın bir süredir Türk devletlerinde mevcut. Ancak denetimin parlamentonlar adına ya da meclis adına halktan yetki almış bir meclis adına yapılması olgusu 1876 anayasasıyla birlikte geliyor. Biz denetim anlayışımızdan bahsederken işin şüphesiz tarihi arka planını alacağız ancak modern anlamda parlamentolar adına denetim dediğimizde parlamentonun hesap verebilirlik bağlamında denetim anlayışı 1876'da geliyor. 1876 Kanun-i Esasi'yle 104, 105 ve 106. maddeler Divan-ı Muhasebat'la ilgili. Divan-ı Muhasebat üyelerinin atanması, sağlık nedenleri ya da kendileri istemedikçe görevlerinden arz edilmemeleri, Divan-ı Muhasebat'ın bağımsızlığı ve bütçenin doğrudan meclis tarafından onaylanması, Divan-ı Muhasebat üyelerinin hakim statüsünde kabul edilmesi. Bütün bunlar Kanun-i Esasi'de yer verilen ilkeler. Bu ilkeler 1977 yılında Uluslararası Sayıştaylar Organizasyonu tarafından yüksek denetim kurumlarının kurucu ilkeleri olarak belirlenecek. Bu bakımdan 1876 anayasasında bu ilkelere değer verilmiş olması uluslararası alanda yapılacak belirlemelerden yaklaşık 100 öncesinden böyle bir belirlemenin Türkiye devleti tarafından yapılmış olması ne kadar ileri bir öngörü olduğunu gösteriyor" dedi.

"İlerlemek, yükselmek, terfi etmek istiyorsanız bunun tek yolu işinizi doğru düzgün yapmaktır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, "Burada çalışan, yetişen, çalışan arkadaşlarımızda hakikaten çok iyi yetişmiş, Türkiye bürokrasisi içerisinde iyi yetişmiş arkadaşlar. Birçok konuda bizde zaman zaman takıldığımız hususlarda oralardan yazılı görüşler alıyoruz. Malum devlette devamlılık esastır. Bürokraside, siyasette, sivil alanda en önemli konunun işini düzgün yapmak olduğunu düşünüyorum. Eğer bir tecrüben varsa, bu yaşa kadar belki birinci sırada herkese hangi alanda olursa olsun çalışan herkese söyleyeceğim budur. Aslında çok basit bir şeydir. Herkes işini düzgün yaptığını düşünür ama gerek yaşadığımız sıkıntıların, zorlukların, gerekse karşılaştığımız zaman zaman sorunların, krizlerin de temelinde bu var. Herkes işini düzgün yapmıyor. Herkesin işini düzgün yapmak gibi amacı yok. Bunu siyasette daha fazla görüyoruz. Mesela bir yere, bir makama gelen arkadaşlar hemen bir sonraki daha parlak, daha iyi bir makama ne zaman geçeceğine dair bir takım çalışmalar, hesaplar içerisinde oluyor. Şimdi tabii bulunduğu makamın gerektirdiği işleri düzgün yapmadığı için başka bir yere atlama konusunda bir çalışma, gayret, düşünce içerisinde olduğu için o iş düzgün yapılmamış oluyor. Türkiye'nin her alanda, siyasette, bürokraside, yargı, ticarette, her alanda da, memurlukta, hepsinde bulunduğu işi, vazifesini, sorumluluklarını düzgün bir şekilde yapan, işini iyi yapan insanlara ihtiyaç olduğunu, aslında devletin işini iyi yapan insanlar üzerinde yürüdüğünü, onların emeğiyle yürüdüğünü ifade etmek isterim. Buradan genç arkadaşlara tek bir sözle tavsiye olacaksa bulunduğunuz yerdeki işinizi, vazifenizi doğru yapmak hem devlet için hem sizin sorumluğunuz ama ilerlemek, yükselmek, terfi etmek istiyorsanız da bunun tek kalıcı yolu, sürdürülebilir yolu işinizi doğru düzgün yapmaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye şükür ki daha güçlü bir pozisyonla söz sahibi bir devlet olarak bu sürecin içerisine giriyor"

Dünyada yeni bir düzen kurulurken bu düzen içinde Türkiye'nin geçmişten güç alarak yeniden büyük Türkiye'nin inşa edileceği dönemlerin olacağını belirten Şentop, "Bugün yaşamış olduğumuz sorunlar bir sistem içerisindeki sorunlar değil, yeni bir sistem arayışının meydana getirmiş olduğu ya da yeni bir düzen kurulurken biraz rol almaya, yer kapmaya, güç devşirmeye yönelik çatışmalar. Böyle bir dönemde Türkiye şükür ki daha güçlü bir pozisyonla söz sahibi, karar sahibi bir devlet olarak bu sürecin içerisine giriyor. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yaklaşık 20 yıldır kendisini yeniden yapılandıracağı bir süreci aşmış olmasıdır. Türkiye başta hükümet sistemi değişikliği olmak üzere birçok alanda dünyanın yeniden inşa edileceği bir döneme önce kendisini inşa ederek girmeye hazırlanıyor. Çalışmalar devam ediyor. Böyle bir dönemde bizim geçmişten güç alarak değerlerimizden gerek içerde, gerek dışarda ahlaki yaklaşımlarımızdan, adil hukuk anlayışımızdan, paradigmalarımızdan güç alarak yeni şekillenen dünyaya katkı sunacak imkanları içimizde barındırdığımıza inanmamız lazım. İnşallah önümüzdeki on yıllar yeniden büyük Türkiye'nin inşa edileceği dönemleri biz görmesek de genç arkadaşlarımız görecekler'' şeklinde konuştu.