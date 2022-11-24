TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Özer, öğretmenlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Özer, 24 kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenleri Birinci Meclis'te kabul etti. Şentop, Öğretmenlerin kabul edildiği Birinci Meclis binasının 102 yıl önce Türk milletinin fedakarlığıyla ve büyük çabalarıyla açıldığını anımsatarak, “Bu binanın meclis olarak kullanılmasına karar verildiğinde çatısı ve kiremitleri yoktu. İnsanlar, evlerinin çatısından söküp getirdikleri kiremitlerle bu binanın çatısını yaptılar. Elektrikli aydınlatmalar çalıştırılamadığı için gaz lambası kahvehaneden alınıp getirilmişti” dedi.

“Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günü birlikte yaşayalım istedim”

Birinci Meclis binasının içerisinde bulunan sıraların okullardan getirildiğini anımsatan Şentop, “Sizleri burada ağırlamamızın en önemli sebebi ise oturmuş olduğunuz sıralar. Bu sıralar yokluk içerisindeki, savaştan yeni çıkmış milletimizin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Ankara sokaklarından taşınarak Meclis binasına getirildi. Siz öğretmenlerimizle birlikte o tarihi, o şuuru birlikte hissedelim, okul sıralarından oluşmuş meclisimizde bir araya gelelim, millet mekteplerinin açıldığı ve ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günü birlikte yaşayalım istedim” diye konuştu.

“Öğretmenlik, akşam eve gelince üzerinden çıkarılan bir elbise değildir”

Öğretmenlik mesleğinin, dokunduğu hayata yön veren özel bir meslek olduğunu belirten Şentop, “O kadar özel bir meslektir ki, sadece iş olsun diye yapılmaz. Akşam eve gelince üzerinden çıkarılan bir elbise değildir. Daima sizinle yaşayan, ölene kadar sizinle yaşayan bağdır, sevgi bağıdır. Eğitim öğretim faaliyetinin hedefine uygun gerçekleşmesi için belli unsurların ve etkenlerin olması gerekir. Bunlar; bilgi, sezgi, ilgi ve sevgidir. İnsan hayatını iyiye doğru değiştirme gücü, öğretmenlerimizi diğer tüm meslek sahiplerinden ayırmaktadır. Zira bütün meslekler öğretmenlerin önündeki okul sıralarından geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Şentop, 1984 yılından itibaren eli kanlı PKK terör örgütünün şehit ettiği öğretmenleri rahmetle anmayı da unutmadı.

Öğretmenler haftasında terör saldırılarında hayatını kaybeden öğretmenlerin hüznünü taşıdıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış'ta ve İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarında şehit olan Ayşenur ve Arzu öğretmenle birlikte görevi başında şehit olan tüm öğretmenleri rahmetle anarak konuşmasına başladı.

“Fedakar öğretmenlerimiz geleceğin mimarı olan gençlerimizi yetiştirmek için gecelerini gündüzlerine katıyorlar”

19,1 milyon öğrencinin bulunduğu ve 1,2 milyon öğretmenin görev yaptığı eğitim sistemi nüfusunun çoğu ülkenin nüfusundan fazla olduğunu belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fedakar öğretmenlerimiz geleceğin mimarı olan gençlerimizi yetiştirmek için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Tüm öğretmenlerimize bu emeklerinden dolayı minnettarız. Nasıl cumhuriyetin birinci yüzyılında bugünlere gelmemizdeki en büyük katkıyı, kıymetli öğretmenlerimiz verdiyse Cumhurbaşkanımızın yakın zamanda açıklamış olduğu Türkiye vizyonuna sahip gençleri de işte bu öğretmenlerimiz yetiştirecek. Bizler gece gündüz demeden tüm eğitim camiamızla çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aziz milletiyle birlikte çok güçlü, dirayetli, sadece kalkınmış bir ülke değil; aynı zamanda tüm dünyaya merhameti, barışı, insanlığı öğreten bir ülke olmak yolunda elimizden gelen tüm çabamızı sarf edeceğiz."

Programın açılış konuşmalarının ardından Bakan Özer, TBMM başkanı Şentop'a tablo hediye takdim etti. Hediye takdiminin ardından ise TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Özer, öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.