TBMM Başkanı Şentop:"Milletvekili ağır cezalık suç işlerken yakalandığı zaman dokunulmazlık işlemez"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Milletvekili ağır cezalık suç işlerken yakalandığı zaman dokunulmazlık işlemez" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Altındağ'da bulunan "Türk Dünyası Tonyukuk Parkı" açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir ve Ömer Faruk Gergellioğlu konularında nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine Şentop, "Fezlekeler ile ilgili basında haberler çıktı ama bugün sabah arkadaşlar ile konuşmuştuk. Elimize ulaşan bir fezleke yok. Malum bundan sonra savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet bakanlığına gönderiliyor. Oradan Cumhurbaşkanlığına oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyor. Dolayısıyla henüz meclise ulaşmış fezleke yok. Mecliste başka fezlekeler var. Bu konuda fezlekeler başkanlığımıza gelince karma komisyona havale ediyoruz. Adalet ve anayasa komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyon bu değerlendirmeyi yapacaktır. Daha önce topluca 2016 yılında dokunulmazlıklarla ilgili kaldırılma yoluna gidilmişti. O da belirli bazı suçlarla ilgili dosyaların kaldırıldığının örnekleri daha öncede var. Yakın zamanda da bir örnek yaşanmıştı" cevabını verdi.

"Milletvekili ağır cezalık suç işlerken yakalandığı zaman dokunulmazlık işlemez"

Gara'ya giden milletvekilleri konusunda Şentop, "Onunla ilgili henüz meclisimize ulaşan bir şey yok. Soruşturma başlatıldı. Bu konuyla ilgilide meclise geldiği zaman usul dairesine gerekenler yapılacaktır. Henüz bize gelmiş değil ama Gelgellioğlu ile ilgili kesinleşen hüküm var. Bu da belirli bir prosedürü takip ediyor. İlgili mahkemesine oradan adalet bakanlığına daha sonrada Cumhurbaşkanlığı üzerinden meclise gelecek. Şunu ifade edeyim bugünde gördüm bir kaç gün öncede tartışmalar oldu Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu Berberoğlu kararı ile ilgili bir takım kıyaslamalar yapılıyor. Şunu ifade edeyim aynı mahiyette bir durum söz konusu değil. Şu bakımdan değil; Enis Berberoğlu dosyasında daha önce dokunulmazlığı kaldırılmış ve yargılanan bir milletvekilinin sonraki seçimde tekrar dokunulmazlık kazanması tartışması vardı. Gelgellioğlu ile ilgili hususta yürütülen soruşturma ve dava süreci anayasada dokunulmazlığın istisnası olarak gösterilen iki hususta birine dayanmaktadır. Malum dokunulmazlığın iki istisnası var anayasada. Birisi ağır cezalık suçüstü halinden dokunulmazlık olmaz. Milletvekili ağır cezalık suç işlerken yakalandığı zaman dokunulmazlık işlemez. İkincisi ise anayasanın 14. maddesinde belirlenen, gösterilen suçlarla ilgili bir yargılama, soruşturma milletvekili seçilmesine önce başlaması söz konusuysa o zaman dokunulmazlık söz konusu değildir. Yani bir milletvekilinin seçim ile dokunulmazlık kazanması durumu Enis Berberoğlu'nda vardı. Burada ise dokunulmazlığın kazanılması durumu yoktur. Böyle bir soruşturma varsa dokunulmazlık kazanılmaz diyor anayasa. Dolayısıyla birbiri ile kıyaslanabilir durumlar değildir. Bu vakıftan sonuçta meclise geldiği zaman hukukçu arkadaşlarımız ile görüşerek bu konuda bir karar vereceğiz" diye konuştu.

"Sosyal medya bu tür yakışıksız, ahlaksız ve alçakça saldırıların bir alandır"

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında ağır hakaretler içeren sosyal medya paylaşımları konusunda TBMM Başkanı Şentop,"Maalesef bu durumu üzüntü ile öğrendik. İstanbul başsavcılığı bu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Tabii sosyal medya bu tür işlere açık. Bize karşıda sosyal medyada bu tür hakaretler oluyor. Hukuki süreçler başartıldıktan sonra tamamına yakını ya alkol aldığı için farkında olamadan attığını ya hesabının çalındığını, fark edemediğini, parmağının dokunduğu gibi şeyler söylüyorlar. Sosyal medya bu tür yakışıksız, ahlaksız ve alçakça saldırıların bir alandır. Maalesef böyle olmamalıdır. Böyle olmaması içinde hukuken, bu işi yapanlara bu alçaklıkları yapanlara geren cezanın verilmesi gerekir. Bu bakımdan yargı sürecinin önemli olduğu kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

"Cezaevlerinde gerek FETÖ terör örgütü mensuplarının gerekse PKK terör örgütü mensuplarının bir takım eylem organizasyonu içinde olduğunu görüyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

"İfade etmek isterim cezaevlerinde gerek FETÖ terör örgütü mensuplarının gerekse PKK terör örgütü mensuplarının bir takım eylem organizasyonu içinde olduğunu görüyoruz ve duyuyoruz. Duyumlar alıyoruz. Belli konularda kamuoyu oluşturmak bir takım yalanları, devlete iftiraları ortaya koyup bunları çoğaltarak mektuplarla farklı şekillerde kamuoyu gündemine taşımak için bazı çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bazı milletvekillerinin de bu terör örgütü tarafından hazırlandığı belli olan, içeriği bu anlamda iyi çalışılmış bazı mektupları meclis gündemine soru önergesi şeklinde veya başka şekillerde taşıdıklarına maalesef zaman zaman bende şahit oluyorum. Çünkü soru önergelerini bizzat bu konularla ilgili olanlarını okuyorum. Geçenlerde gelen bir bilgiye göre cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına, eski ve yeni milletvekilleri tarafından pullar gönderildiğini, büyük hacimde ve miktarda pullar gönderildiğini bunların cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Bu bakımdan gerekeli işleri hukuk ve cezaevleri yönetimi konusunda Adalet Bakanlığı'mız yürütüyor. Ancak önemli bir konuya cezaevleri ile ilgili bir organizasyon konusunda arı kovanına bir çomak sokulduğunu ifade etmek isterim. Bu rahatsızlığın büyüklüğünü de öyle açıklamak gerekir. Ama hiçbir zaman hiçbir kimse bir başkasına hakaret etme imkanı, hakkı tanımamalı. Bunlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."