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TBMM Başkanlığı için ilk tur oylaması başladı

Binali Yıldırım’ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni isim için ilk tur oylaması başladı.

Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni isim için ilk tur oylaması başladı.


TBMM Genel Kurulu'nda başkanlık yarışı başladı. TBMM geçici Başkanı Celal Adan, TBMM başkan adaylarını ve Tasnif Komisyonu'nda yer alacak isimleri okudu.


Seçim gizli oyla yapılırken, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan TBMM Başkanı seçilecek.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylarını kullandı.

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