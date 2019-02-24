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TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu başladı

Binali Yıldırım’ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere toplanan TBMM Genel Kurulu’nda ikinci tur oylamaya geçildi.

Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere toplanan TBMM Genel Kurulu'nda ikinci tur oylamaya geçildi.


TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı'nın seçimi için toplandı. Başkanlık seçiminde AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop, CHP'nin adayı Engin Altay, HDP'nin adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti'nin adayı İmam Hüseyin Filiz yarışıyor. MHP ise AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop'u destekliyor. Birinci turdaki oylamada AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 322, CHP'nin adayı Engin Altay 120, HDP'nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti'nin adayı Filiz ise 35 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı. Meclis Başkanı seçiminde 3'te 2 oy çoğunluğu, yani 400 oy birinci turda sağlanamadı ve ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci tur oylamaya AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve daha sonra salondan ayrıldı.


İkinci turda da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy sağlanmazsa üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda, salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan TBMM Başkanı seçilecek.

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