TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmelerinin ilk gününde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yöneteceği Genel Kurul oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milletvekillerine 2022 bütçesi ve 2020 yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile ilgili bir sunum yaptı.