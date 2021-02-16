TBMM Genel Kurulu'nda "Gara Operasyonu" bilgilendirmesi

Şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak, şehitlerimiz onları yenecek” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sonra milletvekillerini Gara Operasyonu ile ilgili bilgilendirmek üzere söz aldı. Bakan Soylu, ailelerin metanetiyle ders verdiğini kaydederek, “Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren Avrupa ve ABD, sosyal medya, diğer birtakım cereyanlar içinden söylenenler bir amaca matuf biçimde söylenenler. Bu çocuklar ailesi ve eşinin yanında kaçırıldılar. 2016'da en son kaçırılanlar açık öğretim imtihanına giderken kaçırıldılar. Yaklaşık 5 yıldır bu olayı hep beraber yaşıyoruz. Bu ailelere sadece vatandaş muamelesi yapmadık, evlat muamelesi yaptık, her 3 ayda bir görüştük. Derdimiz ne Gara'da? Niçin Hakurk? Allah razı olsun TSK'dan. Gara'nın 3 boyutlu haritasını görseniz. Gerçi bir vekil yakın zamanda gitti oralarda boy gösterdi. İsmini sorarsanız söyleriz. Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu, bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki; 'Bombalıyorlar çıkın deyin ki, Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın'. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse, ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Soylu, Bakan Yardımcısı'nın beş kere ailelerle görüştüğünü belirterek, “Şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları denilen canı çıkasıca dernek bir tanesi için bunları söyledi mi? İnsan Hakları denen dernek bir tanesini söyledi mi? Devlet burada üstüne düşen her şeyi yapmıştır. 'Bunları getirin, her türlü teminatı biziz' denildi. Şu MLKP'li gözaltına alınmış denildi, onu bırakın şu askerleri getirin denildi. Öznur Çalık burada. Siz Pervin Buldan'ı aradınız mı, aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki 'biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar.' 1987 16 şehit, 10 çocuk, 2 kadın. Bunlara acımayan, benim polisime, askerime, kahraman jandarmama, sivil vatandaşıma acır mı? Bombalama yalanlarını bildiğimiz için hemen inisiyatif alarak valiye, başsavcıya, 2. Ordu komutanına 'beşiniz beraber olacaksınız, meseleyi de şöyle yürüteceksiniz' dendi. Fotoğraflar çekilecek, aileler gelecek ve vücut bütünlükleri görülecek, hepsinin tutanakları tutulacak. Otopsi raporlarının hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor. Bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir o Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukun, namusun dışında adım atmamıştır. Orada iki terörist yakalandı, alındı, ifadesi alındı. Bu evlatları ülkesine, ailelerine canlı kavuşulsun diye büyük bir merak ve beklenti içindeydik. Dün aileleri ile nasıl konuşacağımızı kara kara düşündük” diye konuştu.

Terörle mücadelenin uzun zamandır devam ettiğini belirten Soylu, “Çok büyük süreçle en yakın zamanda bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. Türkiye'de 300'ü altına düştü doğru. Orada çocukların eline zorla silah tutuşturdukları için 15 bin kişi var. Bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek. Şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak, şehitlerimiz onları yenecek. 6 bin 21 katliamı nasıl gerçekleştirmişlerse bu evlatlarımızı da o mağarada katlettiler. Bunları getirip ailelerine teslim etmek isterdik ama bunu gerçekleştiremedik. Bugün sabah gittik Genel Başkanlara bunu izah ettik bütün samimiyetimizle” şeklinde konuştu.