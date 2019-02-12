TBMM kan bağışı kampanyasında partiler arası dayanışma

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un kanını CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kanını AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kan bağışı Halkla İlişkiler binası önüne konulan Kızılay arabasında başladı. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Türkiye'de bin 300 hastanenin kan ihtiyacının Kızılay tarafından karşılandığını söyleyerek, "Kızılay hastanelerde hasta ve yakınlarından kan talep etmemektedir. Ülkemizde sadece 18 hastane geçici kan banksı ruhsatı ile kendi bünyesinde hasta ve yakınlarından kan talebinde bulunabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız ise, Kızılay'ın kan ve ürünleri konusunda da mesafe almaya başladığını söyleyerek, "Sağlığa katkıda bulunmak sadece hekim olmak değil, sağlığa katkıda bulunmak sağlıklı koşullara yardımcı olan Kızılay gibi kurumlara destek olmak da sağlığa destek olmaktır. Bütün Türkiye'deki insanımızın kök hücre kampanyasına katılmasını ve bu kampanya ile beraber Kızılay'ımızın Türk sağlığına yaptığı katkıya katkıda bulunmasını istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de, Öykü Arin de dahil olmak üzere birçok hasta için umut içinde kan örneklerini beklediğini aktararak, "2014 yılında Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı arasında Türkkök projesi geliştirildi.Burada ulusal kemik iliği bankası kan örnekleri ile kan örneklerinin kabulü başladı. Şu anda 480 bin örnek alınmış durumda. Tıbbi olarak her arayanın istediği kanı bulabilmesi, eşleşmesi noktasında nüfusa orantıladığımız zaman bilimsel rakam 4 milyondur" diye konuştu.

Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ise acil değil sürekli olan bir ihtiyaç olduğunu belirterek, Kızılay olarak 2018 yılında yüzde 103'lük oranda hedefin üzerinde kan bağışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Can, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'a plaket hediye ederken, Şentop ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve milletvekilleri kan bağışında bulunmak üzere Kızılay'ın aracına geçtiler. Burada Şentop, kanın tek kaynağının insan olduğunu söyleyerek, kök hücre konusunda güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Özel, TBMM'de çok farklı düşünen kişilerin bir amaç uğuna bir araya gelmelerinin önemine vurgu yaparak, Kızılay'ın Türkiye'nin kan temininde belli bir yere geldiğini söyledi. Özel, vatandaşların kan ve kök hücre vermelerinin önemine işaret etti.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un kanını CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kanını da AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer aldı.