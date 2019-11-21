TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerinden TUSAŞ'a ziyaret

ANKARA (İHA) – TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri ve beraberindeki heyet Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve beraberindeki heyet Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Kahramankazan'da bulunan yerleşkesini ziyaret etti. Bu kapsamda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği tüm hava platformları sergilenirken, T-129 ATAK Helikopteri ve GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri misafirlere uçuş gösterisi yaptı.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ziyarete gelen Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyet ile birlikte uluslararası projelere yönelik üretim yapılan fabrikaları ziyaret etti. Fabrikanın ardından, tüm platformların sergilendiği alana giden heyet, HÜRKUŞ Geliştirilmiş Eğitim Uçağı, ANKA ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı Sistemleri, sertifika testleri devam eden GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, beşinci nesil savaş uçağı olarak üretilecek olan Milli Muharip Uçak, jet ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'i yakından görerek ürünler hakkında bilgi aldı.