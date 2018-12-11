TBMM'de AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, devletin kurumlarının her zaman FETÖ ile mücadele ettiğini ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında FETÖ tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terör örgütünün medya kuruluşları kapatılırken CHP milletvekillerinin neden kapatılan medya kuruluşlarının önünde olduklarının sorgulanması gerektiğini belirtti. Özel, Muş'a FETÖ'yü güçlendirdiklerini iddia ederek, belediye başkanlarının neden görevden alındığının sorgulanmasını istedi. Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu belirten Muş, FETÖ'nün suç işlediği tarihten itibaren devletin kurumlarının FETÖ ile mücadele ettiğini ifade etti.

TBMM Başkanvekili tartışmanın uzaması üzerine oturuma ara verdi. Oturuma ara verdikten sonra da tartışma devam etti.