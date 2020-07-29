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TBMM'de gerginlik

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerginlik yaşandı.


Mecliste sosyal medya düzenlemesi görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, hükümetin politikalarını eleştirerek, hükümeti Kürt düşmanlığı ile suçladı. Bunun üzerine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat Kaçmaz bazı sözler kullanınca HDP milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi. Ara verildiğinde de tartışma devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da tepki gösterdi ve ‘ayıp' kelimesini kullandı.


Oturum yeniden başladığında TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Eronat'ın sözlerinin yaralayıcı sözler olarak kınama cezası gerektirdiğini söyledi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise, Eronat'ın o sözleri Kaçmaz'a söylemediğini kaydetti. Erdoğmuş'un oylamaya sunduğu Oya Eronat'a kınama cezası kabul edilmedi.


HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Eronat için "zanlı" ifadesini kullandı. Bunun üzerine AK Parti ile CHP'li milletvekilleri karşı karşıya geldiler. Erdoğmuş, oturuma tekrardan ara verdi.

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