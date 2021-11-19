TBMM'de Milletvekili İmran Kılıç için tören düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de tören düzenlendi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kılıç için TBMM'de tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Mahir Ünal ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Muhammed Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıooğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yakınları ve ailesi katıldı.

Tören, dua okunması ve saygı duruşu aile başladı. Kılıç'ın özgeçmişinin okunmasından sonra TBMM Camii imamı Ahmet Yedekçi dua okudu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Bir arkadaşımızı, dostumuzu kaybetmenin ızdırabı, üzüntüsü içindeyiz. Sözleri ve üslubu ile nezaket içerisinde bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Ölüm hepimiz için hayatın bir gerçeği. Cenab-ı Hak ölümü de hayatı da yaratmıştır. Kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”

Şentop'un konuşması esnasında ise ses problemi yaşandı. Kılıç'ın cenazesi, Kahramanmaraş Merkez Abdülhamit Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Onikişubat Cüceli köyünde defnedilecek.