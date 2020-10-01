TBMM'de yeni yasama dönemi başladı

TBMM 27. yasama yılı 4. dönemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmalarıyla başladı. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Metal Akşener, kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları ve milletvekilleri katılırken, HDP milletvekilleri Genel Kurulda yer almadı. Bu yılki açılışa salgın sebebiyle büyükelçiler davet edilmezken, bir istisna olarak Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim yasama yılı açılışını kordiplomatik locadan takip etti.