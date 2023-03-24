TBMM'nin 20 yıllık berberi vekil olmaya hazırlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 20 yıllık berberi Mümtaz Arslan, Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

TBMM'nin baş berberi Mümtaz Arslan, meslek hayatına 12 yaşında başladı. 23 yaşında iş yeri sahibi olan Arslan, 2003 yılında Meclis'te berber olarak çalışmaya başladı. İlerleyen dönemlerde baş berber olarak görev yapan Arslan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve birçok siyasi kişileri tıraş etti. Meclis'teki görevinden istifa eden Arslan, uzun yıllar görev yaptığı Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Demirel, Özal ve Erbakan'ı tıraş etti

Meclis'te çalıştığı sürede tıraş ettiği siyasi kişilerden bahseden Mümtaz Arslan, Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi birçok siyasi kişileri tıraş ettiğini belirterek, “Milletvekillerimi çok seviyorum, onlarda beni çok seviyor. Mesleğimi severek yapıyorum” dedi.

“TBMM'ye geldiğim zaman sorunları çözeceğim”

Berber esnafının çok sorunları olduğunu ifade eden Arslan, “Çırakların olsun, kalfaların olsun, iş yeri olan dükkan sahiplerinin gerçekten çok sorunları var. Ben bunların sorunlarının hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğim zaman en iyi şekilde çözüp, onlara yardımcı olacağım, en iyi şekilde onları temsil edeceğim” diye konuştu.

“Berber olduğum için siyasetin içindesin demektir”

1984 yılında Refah Partisi'nde siyasete başladığını dile getiren Arslan, “Mahalle teşkilatlarından başlayarak sokak sokak çalışmalarımız oldu. Erbakan hocam bize ne görev verdiyse en iyi şekilde çalıştım. Milli görüşten yetişerek, siyasetin içinden geldik. Siyasi hayatım devam ediyor, siyaset bitmez. Berber olduğum için siyasetin içindesin demektir. Halkın sorunlarıyla ilgilenmekte güzel bir şey. İnşallah vekil olursam onların sıkıntılarıyla da ilgileneceğim” ifadelerini kullandı.

“Partimi en iyi şekilde temsil edeceğim”

İnsanlara yararlı olmak için, milletvekilli ve partide görev almak istediği belirten Arslan, “Kararımı verdim, büyüklerimizin olurlarını da aldım, halkımızdan istek var. Partimi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben yararlı olacağım” dedi.