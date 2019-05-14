TBMM'ye girmeye çalışan DHKP/C terör örgütü ile irtibatlı 2 şahıs yakalandı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 şahıs, Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. DHKP/C terör örgütü ile irtibatları bulunan şahısların üst aramalarında, bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.

Bugün saat 15.00 sıralarında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 şahıs Meclis çalışanını rehin almak istedi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu teröristler etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu. DHKP/C terör örgütü ile irtibatlarına yönelik bilgiler bulunan şahıslardan M.Z. hakkında terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet ve hakaret suçlarından 5 adet açık ceza dava dosyası bulunduğu aktarıldı.

Yakalanan diğer şahıs E.Y. hakkında ise ‘Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak' suçundan Kocaeli/Kandıra Cezaevi'nde bir süre tutuklu kaldığı, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlarından 13 adet açık ceza dava dosyası bulunduğu, hakaret suçundan ise aranma kaydı bulunduğu belirlendi.