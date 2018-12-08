-TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, yeniden UIC Başkan Yardımcılığına seçildi

Apaydın, beş kıtadan 200 üyesiyle demiryolları alanında dünyada en büyük organizasyon niteliğindeki UIC'nin 07 Aralık 2018 Cuma günü Paris'te gerçekleştirdiği 93. Genel Kurulunda iki yıllık süreyle(2019-2020) yeniden Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Apaydın, 1922 yılında kurulan ve Genel Merkezi Paris'te bulunan UIC'nin 01 Aralık 2016 tarihinde Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirdiği 89. Genel Kurulunda da Türkiye'den ilk kez bir yönetici olarak Başkan Yardımcılığı görevine seçilmişti.

İkinci kez “oy birliğiyle” seçildi

Dünya çapındaki demiryolu kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek ve demiryolu taşımacılığının gelişimi ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek üzere kurulan UIC'deki görev süresi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren Apaydın, ilk seçimde olduğu gibi ikinci kez “oy birliğiyle” Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresini Ankara'ya taşıdı

Başkan Yardımcılığı görev süresince önemli kararlara imza atan Apaydın, dünya çapındaki en önemli yüksek hızlı demiryolu etkinliği olan UIC Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi'nin 10.sunun, 08-11 Mayıs 2018 tarihlerinde TCDD'nin ev sahipliğinde ve Ankara'da yapılmasını sağladı.

Bugünün ve yarının demiryollarını hazırlamakla görevli karar alıcılar ve temel aktörleri buluşturan UIC 10. Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi'ne, 30 ayrı ülkeden toplam 150 konuşmacı katılmıştı.

UIC Orta Doğu Bölgesel Kurulunun da Başkanı

UIC Başkan Yardımcılığı görevine seçilen TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın, 3 Haziran 2016 tarihinden itibaren TCDD'nin de üyesi olduğu UIC'nin Orta Doğu Bölgesel Kurulu (RAME) Başkanlığını da yürütüyor.