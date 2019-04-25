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TCG Bayraktar 100 yıllık rotada ilerledi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan TİDE Gelecek Okulu-Gelecek Zirvesi; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle, 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan TİDE Gelecek Okulu-Gelecek Zirvesi; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle, 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da gerçekleştirilecek.


“Güneş Ufuktan Gelecek Umuttan Doğar” teması ile gerçekleşen etkinlik kapsamında TCG BAYRAKTAR (L-402) amfibi çıkarma gemimiz de kurtuluşa giden yolda Bandırma Vapurunun rotasını takip ederek Samsun'a ulaştı.


23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tuzla/İstanbul'dan hareket eden TCG BAYRAKTAR'ın yolculuğuna Türkiye'nin farklı şehirlerinden 100 üniversite öğrencisi, 20 Deniz Harp Okulu öğrencisi ve 38 akademisyen eşlik etti.


Kurtuluş mücadelesinin 100.yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamda gemide yer alan öğrenciler ve akademisyenlere gemide yaşam döngüsü ve güvenlik önlemleri ile ilgili brifingler de verildi.

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