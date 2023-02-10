İhlas Haber Ajansı

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TCG Bayraktar yaralanan vatandaşlara aralıksız tedavi hizmeti sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun’da demirlenen Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’ın bölgedeki yaralı vatandaşlara tedavi hizmetinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun'da demirlenen Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar'ın bölgedeki yaralı vatandaşlara tedavi hizmetinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İskenderun'da demirleyen Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Bayraktar gemisinde, depremde yaralanan vatandaşlarımıza aralıksız tedavi hizmeti veriliyor” ifadelerine yer verildi.

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