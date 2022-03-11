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TCG Fatih tarafından Kanuni sondaj gemisine refakat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Uyum Harekatı çerçevesinde, TCG Fatih tarafından, Kanuni sondaj gemisine refakat görevi icra edildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Karadeniz Uyumu Harekatı çerçevesinde, sondaj ve araştırma gemilerimize refakat ve koruma görevine devam ediliyor. Bu kapsamda TCG Fatih tarafından, 8 Mart 2022'de Kanuni sondaj gemisi bölgesinde refakat görevi icra edildi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan aynı paylaşımda refakata ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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