TCG Fatih tarafından Kanuni sondaj gemisine refakat

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Karadeniz Uyumu Harekatı çerçevesinde, sondaj ve araştırma gemilerimize refakat ve koruma görevine devam ediliyor. Bu kapsamda TCG Fatih tarafından, 8 Mart 2022'de Kanuni sondaj gemisi bölgesinde refakat görevi icra edildi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan aynı paylaşımda refakata ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.