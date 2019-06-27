İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TCG Gökova Fırkateynine Almanya'da yoğun ilgi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya’ya liman ziyaretinde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya'ya liman ziyaretinde bulundu. Liman'da kaldığı süre içerisinde ziyarete açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 1 (SNMG-1) görevi kapsamında Almanya'nın Kiel şehrinde bulunan bir limana ziyarette bulundu. Ziyaret süresi boyunca halkın ziyaretine açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.