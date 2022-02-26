İhlas Haber Ajansı

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TCG Göksu, Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı kapsamında eğitimler icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu’nun Orta Akdeniz’de gerçekleştirilmekte olan Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı kapsamında eğitimler icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu'nun Orta Akdeniz'de gerçekleştirilmekte olan Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı kapsamında eğitimler icra ettiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Göksu fırkateynimiz, İtalya ev sahipliğinde Orta Akdeniz'de gerçekleştirilmekte olan Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı kapsamında eğitimler icra etti” ifadeleri kullanıldı.

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